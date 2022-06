Il ritiro, il ‘no’ a Li e lo scudetto: Maldini, da bandiera a dirigente | VIDEO (Di domenica 19 giugno 2022) Paolo Maldini è molto vicino al rinnovo del contratto con il Milan. Da bandiera rossonera a dirigente fresco di vittoria dello scudetto: ripercorriamo tutta la carriera del direttore dell'area tecnica milanista. Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 giugno 2022) Paoloè molto vicino al rinnovo del contratto con il Milan. Darossonera afresco di vittoria dello: ripercorriamo tutta la carriera del direttore dell'area tecnica milanista.

Pubblicità

Stevenreeva7 : @StefanoRestaldi Entro il ritiro magari no. Ma col rinnovo di Paolo settimana prossima, sono sicuro che faremo otti… - RobertoSardo1 : Per i giornalisti e giornalai ieri #DiMaria ancora era indeciso sulla Juve mentre oggi ha deciso e darà la risposta… - rosis_s : @blusewillis1 Assolutamente no,bottiglia olio esausti e ritiro un sabato al mese - fedexdusan : @Forzasuccesso @Swaffle_7 Però considera che se è un no, e ti viene detto 2 giorni prima del ritiro, non hai il tem… - Nicco40003686 : @FrCarrozzo No rimane nn se ne va, partirà in ritiro e tratterà il rinnovo a preparazione iniziata -