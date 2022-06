Governo: Lega, 'subito dl Siccità e conferma dei tagli per carburanti e bollette' (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Decreto Siccità per fronteggiare l'emergenza idrica e Decreto energia per rinnovare il taglio delle accise dei carburanti e delle bollette di luce e gas. Sono le richieste della Lega al Governo. Il partito di Matteo Salvini auspica interventi ad hoc sulla scarsità di acqua già nelle prossime ore perché "sarebbe incomprensibile e drammatico aspettare troppo” sottolineano fonti della Lega. Questa mattina, informa infine la Lega, Salvini sarà a Carrara per sostenere il candidato sindaco Simone Caffaz. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Decretoper fronteggiare l'emergenza idrica e Decreto energia per rinnovare ilo delle accise deie delledi luce e gas. Sono le richieste dellaal. Il partito di Matteo Salvini auspica interventi ad hoc sulla scarsità di acqua già nelle prossime ore perché "sarebbe incomprensibile e drammatico aspettare troppo” sottolineano fonti della. Questa mattina, informa infine la, Salvini sarà a Carrara per sostenere il candidato sindaco Simone Caffaz.

Pubblicità

matteosalvinimi : Sconto benzina e gasolio di 25 centesimi al litro, per la Lega fondamentale confermarlo per tutta l’estate, ci aspe… - CarloCalenda : Mi sembra chiaro che Salvini è legato alla Russia in modo indissolubile e poco trasparente. Gli alleati politici e… - CarloCalenda : Il @pdnetwork continuerà a fare, legittimamente, il suo percorso con il M5S. @forza_italia continuerà a fare, legit… - giuliogaia : @AlexBazzaro Anche la Lega voterà a favore delle armi all'Ucraina come ha sempre votato le più aberranti, oscene mi… - ilnomece : @GiuseppeScat @sciantokescia @metaanto Ma che ragionamento è? Se dovessero vincere, a patto che il 'canuto' affidi… -