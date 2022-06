Gas e trivelle nell’Adriatico | ecco perché il gioco vale la candela

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu – Il gas scarseggia dopo il taglio delle forniture comunicato da Gazprom. Il governo sta prendendo i suoi provvedimenti. Nell’immediato è prevista una riduzione dei consumi nelle case e negli uffici. Nel medio e lungo periodo: più gas e Gnl da fornitori alternativi alla Russia e incremento della produzione nazionale, anche con nuove perforazioni.Se ci soffermiamo su quest’ultimo punto la mente non può non andare all’Adriatico dove i croati estraggono il gas metano mentre noi ci rinunciamo come se non ci servisse.Il gasNegli ultimi giorni si è confermato un trend che dura anni. Pochi giorni fa il direttore operativo per la ricerca ed estrazione di Ina (la società petrolifera croata) Nikola Misetic, ha annunciato che investirà circa 266 milioni di euro per la costruzione di nuovee piattaforme. L’obiettivo, ha ...