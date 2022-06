Dal Belgio – Interesse dell’Anversa per Dries Mertens: i dettagli (Di domenica 19 giugno 2022) ANVERSA Belgio Mertens – Il futuro di Dries Mertens è ancora incerto ed il belga a margine della sfida contro la Polonia ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna proposta dal Napoli. Stando a quanto riportato da HLN Sport, l’Anversa sarebbe interessata al calciatore belga. L’Anversa, in attesa di scoprire il futuro di Mertens, è interessata a portare il belga in squadra. Tra l’altro non sarebbe così illogico il trasferimento, visto che il club negli ultimi anni ha portato in rosa diversi calciatori della Nazionale belga o comunque grandi nomi. Tra l’altro il nuovo allenatore Van Bommel ha giocato con Mertens nella stagione 2012/2013 con la maglia del Psv. Per Mertens, che da poco è diventato padre per la prima volta, un ritorno a livello familiare potrebbe essere un ... Leggi su seriea24 (Di domenica 19 giugno 2022) ANVERSA– Il futuro diè ancora incerto ed il belga a margine della sfida contro la Polonia ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna proposta dal Napoli. Stando a quanto riportato da HLN Sport, l’Anversa sarebbe interessata al calciatore belga. L’Anversa, in attesa di scoprire il futuro di, è interessata a portare il belga in squadra. Tra l’altro non sarebbe così illogico il trasferimento, visto che il club negli ultimi anni ha portato in rosa diversi calciatori della Nazionale belga o comunque grandi nomi. Tra l’altro il nuovo allenatore Van Bommel ha giocato connella stagione 2012/2013 con la maglia del Psv. Per, che da poco è diventato padre per la prima volta, un ritorno a livello familiare potrebbe essere un ...

