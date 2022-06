Classifica 2022 | ecco in quale città si vive meglio in Italia

Leggi su curiosauro

(Di domenica 19 giugno 2022) Come ogni anno il Sole 24 ore stila ladelleinin cui siper tenore, qualità della vita e non solo… Scopriamo insieme quest’anno quali sono lein alto inLadellemigliori, maggiormente da tenere in considerazione in, è stata resa pubblica dal Sole 24 ore- Una lista che vede alle prime posizioniinche risultano essere migliori per diversi fattori. In particolare i parametri presi come riferimento sono dodici e abbracciano molti aspetti della vita. Una particolare attenzione , poi, alla distinzione per fasce di età, aspetto non secondario da tenere come parametro di riferimento fondamentale… - ...