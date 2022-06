Bce: Brunetta, 'non ci servono scudi anti-spread il paese cresce con Pnrr e riforme' (Di domenica 19 giugno 2022) Milano, 19 giu. (Adnkronos) - ''Non ci servono scudi anti-spread. Il paese cresce con Pnrr e riforme. Lo dice in un intervento alla Stampa il ministro dell'Amministrazione pubblica Renato Brunetta. ''Al cambio di direzione della politica monetaria -spiega- si sono allargati gli spread e si è aperto un confronto sui possibili scudi contro la frammentazione. Ma evocare questi strumenti significa far materializzare i rischi che dovrebbero combattere, usando pavlovianamente lo stesso vecchio schema narrativo, le stesse vecchie parole, in un contesto economico-politico totalmente diverso da undici anni fa, con la famigerata crisi dei debiti sovrani. Il pericolo è quello di riesumare le miopie egoistiche del ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Milano, 19 giu. (Adnkronos) - ''Non ci. Ilcon. Lo dice in un intervento alla Stampa il ministro dell'Amministrazione pubblica Renato. ''Al cambio di direzione della politica monetaria -spiega- si sono allargati glie si è aperto un confronto sui possibilicontro la frammentazione. Ma evocare questi strumenti significa far materializzare i rischi che dovrebbero combattere, usando pavlovianamente lo stesso vecchio schema narrativo, le stesse vecchie parole, in un contesto economico-politico totalmente diverso da undici anni fa, con la famigerata crisi dei debiti sovrani. Il pericolo è quello di riesumare le miopie egoistiche del ...

