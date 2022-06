Bad Homburg | Bronzetti passa al secondo turno

Pubblicità

Buona la prima sull'erba per Lucia Bronzetti, che nel primo turno del WTA 250 di Bad Homburg, in Germania, ha beneficiato del ritiro della slovena Kaja Juvan sul 4-6 7-5 2-0 in suo favore, dopo aver quindi rimontato un set di svantaggio. È il primo torneo sul verde nel ... Lucia Bronzetti se la vedrà contro la slovena Kaja Juvan al primo turno del torneo Wta 250 di Bad Homburg 2022. Sorteggio non fortunato per l'azzurra, che affronta una delle giocatrici più in forma della stagione. Inoltre, qualche anno fa Juvan ha vinto il torneo di doppio Junior a Wimbledon. Un colpo di calore costringe Kaja Juvan al ritiro nel primo turno del WTA 250 di Bad Homburg: ne approfitta Lucia Bronzetti, che approda agli ottavi di finale sull'erba tedesca.