Atalanta | in difesa è tempo di scelte | la conferma di Demiral apre nuovi scenari

(Di domenica 19 giugno 2022) Poco più di 20 milioni per garantirsi il 100% del cartellino di Merih, a titolo definitivo. Eppure il futuro del turco potrebbe non essere ancora del tutto scritto. Le voci di radio mercato rivelano che l’opzione d’acquisto esercitata per l’ormai ex Juventus non indichi la certezza di una permanenza anche per il prossimo anno a Bergamo. Un anno e via: un film già visto con Christian Romero, oggi diventato una certezza del Tottenham di Conte. Statisticamente parlando, la Dea cedendo il classe 1998 ex Sassuolo ed Antalyaspor si priverebbe di un giocatore che ha sfiorato le 40 presenze e in più di un’occasione si è dimostrato uomo da grandi occasioni — chiedere a Vlahovic o al Bayer Leverkusen, giusto per citarne un paio. Giocatore di personalità e peso specifico rilevante, nazionale turco (già 35 presenze a 24 anni appena compiuti) e già vincente con la maglia ...