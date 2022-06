Asprilla | «Bella vita e belle donne il mio ricordo dell’Italia Vinicius? Mi rivedo un po’ in lui»

(Di domenica 19 giugno 2022) Faustino, ex attaccante del Parma, ha parlato dei suoi ricordi e del calcio attuale ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Faustino, ex attaccante del Parma, ha parlato dei suoi ricordi e del calcio attuale ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Tifo Parma e il mio amico Buffon. In Colombia ora faccio produzione di Canna da zucchero. Ricordi? Lae le, oltre ai fantastici momenti vissuti con il Parma. Calcio di oggi? Sembrano tutti soldatini, se sgarrano sono fuori. Ditemi uno che dribbla al giorno d’oggi. Io miin». L'articolo proviene da Calcio News 24.

