Armi all'Ucraina, scontro Conte-Di Maio: alle 21 il Consiglio nazionale M5S (Di domenica 19 giugno 2022) Armi all'Ucraina, Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle convocato d'urgenza stasera alle 21. Sul tavolo la risoluzione contro ulteriori invii di aiuti militari a Kev che i 5S potrebbero presentare martedì in Parlamento, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio Ue del 23 e 24 giugno. E soprattutto la posizione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che, in rotta con il vertice pentastellato, si è detto a più riprese, l'ultima questa mattina, contrario ad un testo che "disallineerebbe" l'Italia rispetto alle posizioni della Nato e dell'Ue. Sanzioni disciplinari a Di Maio Non manca chi chiede espressamente l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del titolare della Farnesina, considerato ...

