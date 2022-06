Vangelo di oggi | sabato 18 Giugno 2022 | Mt 6 | 24-34 | Commento di Papa Francesco

(Di sabato 18 giugno 2022) Ascoltiamo insieme ildi18, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Nessuno può servire due padroni… Non potete servire Dio e la ricchezza”. “Finché ognuno cerca di accumulare per sé, non ci sarà mai giustizia. Se invece, confidando nella provvidenza di Dio, cerchiamo insieme il suo Regno, allora a nessuno L'articolodi18: Mt 6,24-34diproviene da La Luce di Maria.

carloserrano191 : Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Vangelo di oggi: Mateo 6, 19-23 - luigiferraiuolo : RT @fam_cristiana: #BuonaDomenica in Famiglia con Don Stefano! Oggi ricorre la Solennità della Santissima Trinità che ci mette di fronte al… - CiaoKarol : Vangelo. Lettura e Commento alla Parola di Sabato 18 Giugno 2022: ‘Non preoccupatevi del domani’: Il Vangelo del gi… - AntorisRispo : RT @marcomaioli1: pensate se li avesse avuti che film d'azione incredibile sarebbe il vangelo oggi - salvatorecapas4 : RT @BeppeBort: Il vangelo di oggi ci aiuta a non cogliere nel linguaggio e nel racconto del libro dei Re un’autorizzazione alla violenza, m… -

