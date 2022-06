Spalletti ha già bocciato Meret, le parole sono macigni. Cosa fa De Laurentiis? (Di sabato 18 giugno 2022) Luciano Spalletti è tornato sul tema portieri al Napoli, il suo commento è inequivocabile: “Devono saper giocare con i piedi“. Se diciamo che Meret non sia un fenomeno con i piedi non facciamo uno sgarbo a nessuno, anche perché prima di noi lo hanno detto, o sottolineato con le proprie scelte, allenatori del calibro di Ancelotti, Gattuso e Spalletti. In tre anni a Napoli, Meret non ha mai trovato la fiducia completa di un allenatore. Solo con Ancelotti sembrava aver trovato la strada giusta, poi la presenza di Ospina è stata molto ingombrante. Gattuso, invece, ha sempre puntato sul colombiano, così come Spalletti che lo ha fatto fuori dopo appena due giornate. Il tecnico toscano ha schierato Ospina titolare praticamente sempre, anche quando magari tornava da una lunga trasferta. Portieri Napoli: la ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 giugno 2022) Lucianoè tornato sul tema portieri al Napoli, il suo commento è inequivocabile: “Devono saper giocare con i piedi“. Se diciamo chenon sia un fenomeno con i piedi non facciamo uno sgarbo a nessuno, anche perché prima di noi lo hanno detto, o sottolineato con le proprie scelte, allenatori del calibro di Ancelotti, Gattuso e. In tre anni a Napoli,non ha mai trovato la fiducia completa di un allenatore. Solo con Ancelotti sembrava aver trovato la strada giusta, poi la presenza di Ospina è stata molto ingombrante. Gattuso, invece, ha sempre puntato sul colombiano, così comeche lo ha fatto fuori dopo appena due giornate. Il tecnico toscano ha schierato Ospina titolare praticamente sempre, anche quando magari tornava da una lunga trasferta. Portieri Napoli: la ...

