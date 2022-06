Smackdown 17 06 2022 La resa dei conti

(Di sabato 18 giugno 2022) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo Vince McMahon che, dopo le accuse che lo hanno coinvolto nella giornata di ieri, passerà a fare un saluto per poi scomparire per sistemare le magagne legali che lo coinvolgono (dubito seriamente parlerà del problema in sé o che toccherà in qualche modo l’argomento). Ben più importante, nel Main Event di questa sera il Tribal Chief Roman Reigns difenderà il suo titolo contro un Riddle in cerca di vendetta per quanto successo al suo amato compagno di tag Randy Orton.nuano i match di qualificazione per il Money in the Bank Ladder Match e verrà risolta la questione “Drew/Sheamus” dopo che il loro match di settimana scorsa è terminato in un no contest. Infine ci sarà anche ladei...

Pubblicità

smpassions92 : #BrockLesnar è ritornato a #SmackDown - smpassions92 : Ecco cosa ha detto #VinceMcMahon a #SmackDown - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #SmackDown #TSOW // #TSOS - WWEACG : RT @WWEItalia: .@SuperKingofBros ha un solo tentativo per portar via l'Undisputed WWE Universal Title a @WWERomanReigns e ottenere vendetta… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: .@SuperKingofBros ha un solo tentativo per portar via l'Undisputed WWE Universal Title a @WWERomanReigns e ottenere vendetta… -

McMahon), come ha fatto nell'ultimo spettacolo di, uno dei due programmi che costituiscono il palinsesto principale dell'azienda. Nella sua ultima apparizione a Minneapolis introdotta ...... che riempie i palazzetti per ogni puntata dei suoi show Raw e. Sotto la sua guida ... Nella classificadelle persone più ricche del mondo occupava la 1397esima posizione . I numeri ...Vince McMahon showing up on SmackDown at all mid-investigation seemed like a bad idea to start with. Come crunch time, the controversial now-ex WWE CEO (which is really strange to type) didn't say ...Vince McMahon appeared on last night’s episode of Friday Night SmackDown, with WWE also bringing back Brock Lesnar for the show ...