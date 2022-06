Scippano un’anziana e prelevano 1000 euro al bancomat | arrestati ladri di Limbiate e Varese

Pubblicità

E' evaso dai domiciliari per derubare unainsieme acomplice, poi i due hanno anche aggreditoautomobilista che ha cercato di difendere la vittima. I carabinieri, ieri pomeriggio a Bologna, hanno arrestato42enne italiano per ...... una carta bancomat ecellulare, per poi darsi alla fuga per le vie circostanti. Le immediate ...di individuare e bloccare i due e di recuperare l'intera refurtiva che è stata restituita all'...