Putin pagherà il ricatto del gas Parla Sapelli

(Di sabato 18 giugno 2022) Italia, Francia, Slovacchia. È un’azienda ma si muove con un’armata. Gazprom guida la rappresaglia europea di Vladimire taglia i rifornimenti. Più degli Stati Uniti, ha chiarito il presidente russo in un roboante discorso al Forum economico di San Pietroburgo, l’Europa deve pagare lo scotto di un tradimento percepito: ha scelto l’Occidente. Quella del gas però è una tenaglia che presto si ritorcerà contro Mosca, dice a Formiche.net Giulio, storico ed economista, in libreria con “Ucraina anno zero” (Guerini).chiude i rubinetti europei. Mossa prevedibile, la Russia non poteva non reagire alle sanzioni. È l’inizio di una partita a scacchi. E Mosca gioca la prima mano. Esatto. Minaccia l’aumento del prezzo, che salirà alle stelle, come già fanno capire le borse. Minaccia, in definitiva, la continuità produttiva ...