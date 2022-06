Migranti, la Sea Eye con 490 persone a bordo chiede un porto sicuro dove attraccare: “Troppi feriti da curare” (Di sabato 18 giugno 2022) A bordo della Sea Eye 4 ci sono 490 Migranti che, dopo essere stati soccorsi nel mar Mediterraneo, necessitano di un porto sicuro anche perché molti di loro hanno ferite gravi e necessitano di cure urgenti. La nave dell’ong tedesca si trova a poche miglia dalle acque territoriali italiane e ha comunicato di avere la necessità di attraccare in un porto sicuro, sottolineando la presenza di minori – tra cui anche un bambino – a bordo. L’ospedale locale è sovraccaricato e fatica a gestire un numero così ingente di feriti: “Il nostro centro medico è attualmente in attività continua”, ha spiegato la Sea Eye su Twitter. Molti dei Migranti hanno infatti ferite e ustioni chimiche dovute al contatto con la miscela di carburante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Adella Sea Eye 4 ci sono 490che, dopo essere stati soccorsi nel mar Mediterraneo, necessitano di unanche perché molti di loro hanno ferite gravi e necessitano di cure urgenti. La nave dell’ong tedesca si trova a poche miglia dalle acque territoriali italiane e ha comunicato di avere la necessità diin un, sottolineando la presenza di minori – tra cui anche un bambino – a. L’ospedale locale è sovraccaricato e fatica a gestire un numero così ingente di: “Il nostro centro medico è attualmente in attività continua”, ha spiegato la Sea Eye su Twitter. Molti deihanno infatti ferite e ustioni chimiche dovute al contatto con la miscela di carburante ...

IANMILIN : RT @Wendy65872240: Nave tedesca #SeaEye preleva 492 migranti: dateci un porto sicuro ?? - SecolodItalia1 : Migranti, Sea Eye 4 torna a chiedere un porto per sbarcare 500 clandestini. E a Lampedusa altri arrivi… - MariaLu91149151 : Putin li vuoi?Nuovo blitz di Sea Eye: pronta a scaricare in Italia 500 clandestini - olland2345 : #migranti I COMUNISTI della sea eye 4 sono inacazzati..se non vomitano il loro carico di droga,armi,clandestini,mig… - alberto51059 : Invasione continua, tassazione terribile _Nuovo blitz di Sea Eye: pronta a scaricare in Italia 500 clandestini… -