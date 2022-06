Meta lancia un negozio di avatar e gli abiti firmati sono i primi prodotti (Di sabato 18 giugno 2022) Meta sta lanciando un negozio online in cui gli utenti di Facebook, Instagram e Messenger possono acquistare abbigliamento digitale per il proprio avatar. È quanto ha riportato il sito theverge.com. LEGGI ANCHE –> Facebook lancia l’app per lo smart working con i dipendenti che fanno riunioni con i loro avatar I primi marchi nel negozio sono Prada, Balenciaga e Thom Browne e i vestiti includono un completo da motocross, una felpa con cappuccio con logo e tute. In un post su Facebook, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha affermato che presto verranno aggiunti altri marchi. “I beni digitali saranno un modo importante per esprimersi nel Metaverso e un grande motore dell’economia creativa”, ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 18 giugno 2022)stando unonline in cui gli utenti di Facebook, Instagram e Messenger posacquistare abbigliamento digitale per il proprio. È quanto ha riportato il sito theverge.com. LEGGI ANCHE –> Facebookl’app per lo smart working con i dipendenti che fanno riunioni con i loromarchi nelPrada, Balenciaga e Thom Browne e i vestiti includono un completo da motocross, una felpa con cappuccio con logo e tute. In un post su Facebook, Mark Zuckerberg, CEO di, ha affermato che presto verranno aggiunti altri marchi. “I beni digitali saranno un modo importante per esprimersi nelverso e un grande motore dell’economia creativa”, ...

