Lorella Cuccarini torna ad Amici (Di sabato 18 giugno 2022) Lorella Cuccarini Lorella Cuccarini fa tris. La showgirl sarà per il terzo anno una professoressa della scuola di Amici di Maria De Filippi. Una riconferma che non sorprende e che arriva dalla diretta interessata. Amici 22 e Rapunzel per Lorella Cuccarini “E’ un’esperienza così bella che non volevo interromperla. Tra i ragazzi vedo tanto talento e voglia di farcela. Credo che molto probabilmente manterrò la cattedra di canto“ ha detto durante la presentazione del rinnovato impegno teatrale. Lorella, infatti, torna a recitare con Rapunzel – Il Musical, opera che l’ha vista calarsi per la prima volta nel ruolo della cattiva. Lo spettacolo si riaffaccia in scena tra i titoli di punta della nuova stagione del ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 18 giugno 2022)fa tris. La showgirl sarà per il terzo anno una professoressa della scuola didi Maria De Filippi. Una riconferma che non sorprende e che arriva dalla diretta interessata.22 e Rapunzel per“E’ un’esperienza così bella che non volevo interromperla. Tra i ragazzi vedo tanto talento e voglia di farcela. Credo che molto probabilmente manterrò la cattedra di canto“ ha detto durante la presentazione del rinnovato impegno teatrale., infatti,a recitare con Rapunzel – Il Musical, opera che l’ha vista calarsi per la prima volta nel ruolo della cattiva. Lo spettacolo si riaffaccia in scena tra i titoli di punta della nuova stagione del ...

Pubblicità

cripalazzi : @GiorgiaMeloni In trepidante attesa delle autorevoli considerazioni di Pippo Franco, Lorella Cuccarini e Iva Zanicchi. Facci sognare! - radiofiorvis : Brano In Onda: La notte vola - Lorella Cuccarini Follow us Facebook - #radiofiorvis Instagram-#radiofiorvis - zazoomblog : Lorella Cuccarini incredibile annuncio sul web La reazione dei fan - #Lorella #Cuccarini #incredibile - giuliaprivato : @RaiCultura Mi mancherai - Lorella Cuccarini - 26082000ari : RT @sonoingenua_: Giorno 80 ?? Pamela in versione Lorella Cuccarini con la Notte Vola ?? #isola -