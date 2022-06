Il dramma del riscaldamento globale arriva in cima al mondo: ecco cosa sta succedendo sull’Everest (Di sabato 18 giugno 2022) Il riscaldamento globale quest’anno si è fatto sentire più che mai e se in Italia ha gravemente colpito le nostre Alpi, anche all’estero sta causando enormi drammi. In Nepal, ai piedi dell’Everest, sono pronti ha spostare il campo base usato da 1.500 persone ogni anno, in particolare durante la stagione di arrampicata primaverile. Il riscaldamento globale e l’attività umana hanno reso il luogo terribilmente pericoloso. Secondo quanto riportato dalla ‘BBC News’ il campo verrà spostato ad un’altitudine più bassa dove non sono presenti ghiacciai perenni. Si passerà da 5.364m a circa 5.000m di altitudine. I ghiacciai si stanno sciogliendo, causando un surplus di acqua che rende instabili sia i ghiacciai che il terreno sottostante. Il direttore generale del dipartimento del turismo nepalese Taranath ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 18 giugno 2022) Ilquest’anno si è fatto sentire più che mai e se in Italia ha gravemente colpito le nostre Alpi, anche all’estero sta causando enormi drammi. In Nepal, ai piedi dell’Everest, sono pronti ha spostare il campo base usato da 1.500 persone ogni anno, in particolare durante la stagione di arrampicata primaverile. Ile l’attività umana hanno reso il luogo terribilmente pericoloso. Secondo quanto riportato dalla ‘BBC News’ il campo verrà spostato ad un’altitudine più bassa dove non sono presenti ghiacciai perenni. Si passerà da 5.364m a circa 5.000m di altitudine. I ghiacciai si stanno sciogliendo, causando un surplus di acqua che rende instabili sia i ghiacciai che il terreno sottostante. Il direttore generale del dipartimento del turismo nepalese Taranath ...

