Il custode dell' orso morto nel lago Aperta un' inchiesta - Cronaca - quotidiano net

(Di sabato 18 giugno 2022) Tutta la comunità di Cunevo piange la morte di Fausto Iob, l'amico, come ormai tutti l'avevano definito per quel rapporto speciale che era riuscito a instaurare con Baloo, il plantigrado di ...

Tutta la comunità di Cunevo piange la morte di Fausto Iob, l'amico dell'orso, come ormai tutti l'avevano definito per quel rapporto speciale che era riuscito a instaurare con Baloo, il plantigrado di ...