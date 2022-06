Giovanni Allevi combatte contro un mieloma: sui social travolto da un’ondata d’amore (Di sabato 18 giugno 2022) Poche ore fa sui social, il musicista Giovanni Allevi, con un post molto breve ha annunciato di avere un mieloma. Lo ha fatto postando una foto di uno spartito musicale, e senza troppe parole. Lo ha fatto andando dritto al punto, forse senza neppure immaginare tutta l’ondata d’amore che avrebbe ricevuto in questa giornata in cui tutti, ma proprio tutti, hanno un pensiero per lui. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa” inizia con queste parole l’annuncio di Giovanni Allevi. Il grande artista, ha poi aggiunto: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto“. Poi ha concluso: “Ho sempre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 giugno 2022) Poche ore fa sui, il musicista, con un post molto breve ha annunciato di avere un. Lo ha fatto postando una foto di uno spartito musicale, e senza troppe parole. Lo ha fatto andando dritto al punto, forse senza neppure immaginare tutta l’ondatache avrebbe ricevuto in questa giornata in cui tutti, ma proprio tutti, hanno un pensiero per lui. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce:, ma non per questo meno insidiosa” inizia con queste parole l’annuncio di. Il grande artista, ha poi aggiunto: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto“. Poi ha concluso: “Ho sempre ...

