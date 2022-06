Eros Ramazzotti e la dedica a Elena Del Pozzo da piazza Del Plebiscito

Leggi su 361magazine

(Di sabato 18 giugno 2022)ha riservato ieri sera dal palco diDela Napoli unaalla piccolaDel, la bimba uccisa dalla madre nel Catanese, per la festa di Gigi D’Alessio in cui è stato il primo ad esibirsie Gigi D’Alessio con un repertorio medley di canzoni tratte dal repertorio di entrambi hanno aperto il grande concerto della serata di RaiUno dadela Napoli in occasione della festa del trentennale di carriera di Gigi. Si sono esibiti sulle note di “Quanti amori” di Gigi D’Alessio e poi “Più bella cosa” e “Un’emozione per sempre”. Dal palcoha voluto fare unaalla piccola ...