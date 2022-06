Chi rischia la poltrona nella guerra Conte-Di Maio (Di sabato 18 giugno 2022) Sono circa 70 i parlamentari del M5S che rischiano di restare fuori dal palazzo dopo il secondo mandato. Fibrillazioni interne: Grillo pronto a intervenire, ma la scissione è a un passo Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 giugno 2022) Sono circa 70 i parlamentari del M5S cheno di restare fuori dal palazzo dopo il secondo mandato. Fibrillazioni interne: Grillo pronto a intervenire, ma la scissione è a un passo

