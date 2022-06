Catania | la piccola Elena uccisa con 11 coltellate | non è morta subito

Pubblicità

LaElena Del Pozzo , la bambina di quattro anni uccisa dalla mamma Martina Patti tra le campagne di Mascalucia a, non sarebbe morta subito dopo essere stata colpita dalle coltellate della ...Lo dice il procuratore di, Carmelo Zuccaro, a proposito del caso dellaElena, la bimba di Mascalucia uccisa dalla madre che ha confessato il delitto. Omicidio di Elena Del Pozzo, "La ...Lo si apprende da fonti della Procura di Catania dopo l’autopsia avvenuta ieri pomeriggio sul cadavere della piccola Elena. "Il decesso", inoltre, "è intervenuto dopo più di un’ora dal pasto che la ...La piccola Elena Del Pozzo non è morta subito. Per ucciderla la madre l'ha colpita almeno undici volte e con un'arma compatibile con un coltello da cucina, che ancora non ...