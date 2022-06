Calciomercato Juve, Arthur all’addio? È fuori dal progetto di Allegri (Di sabato 18 giugno 2022) . Arsenal e Monaco si sono interessate Arthur potrebbe essere prossimo all’addio alla Juve durante la prossima sessione di Calciomercato. Secondo il Corriere dello Sport, Allegri il centrocampista reputerebbe brasiliano fuori dal progetto. Il problema è che Arthur pesa a bilancio ancora per 46-47 milioni e ha un ingaggio pesante. Per lui hanno mostrato interesse Arsenal e Monaco. La Juve potrebbe cederlo in prestito oneroso o in uno scambio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) . Arsenal e Monaco si sono interessatepotrebbe essere prossimoalladurante la prossima sessione di. Secondo il Corriere dello Sport,il centrocampista reputerebbe brasilianodal. Il problema è chepesa a bilancio ancora per 46-47 milioni e ha un ingaggio pesante. Per lui hanno mostrato interesse Arsenal e Monaco. Lapotrebbe cederlo in prestito oneroso o in uno scambio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

