WTA Birmingham 2022 | chi affronterà Camila Giorgi oggi | precedenti | ranking e statistiche

(Di venerdì 17 giugno 2022)scenderà in campo quest’per i quarti di finale del torneo WTA di. La marchigiana, però, è ancora in attesa di conoscere la sua avversaria, visto che uscirà dal match tra la polacca Magdalena Frech e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, interrotto ieri sul 4-2 per la polacca nel terzo set. Qualunque sia la vincitrice della sfida,parte con entrambe favorita. La marchigiana si trova bene sull’erba ed ha saputo vincere un match molto complicato nel turno precedente con l’americana Lauren Davis. L’obiettivo dell’azzurra è quello di arrivare nella miglior condizione a Wimbledon, dove a quel punto il traguardo da raggiungere è almeno la seconda settimana. Non ci sonocon entrambe le giocatrici. Haddad Maia è reduce da una settimana clamorosa a ...

Pubblicità

oknosureddit : WTA Birmingham: Giorgi la spunta alla distanza su una buona Davis. Primo quarto stagionale - infoitsport : Camila Giorgi ai quarti del WTA Birmingham: quando gioca, programma, orario d'inizio, avversaria, tv e streaming - infoitsport : Giorgi ai quarti del Wta Birmingham 2022: avversaria, orario, canale e diretta streaming - zazoomblog : Camila Giorgi ai quarti del WTA Birmingham: quando gioca programma orario d’inizio avversaria tv e streaming -… - sportface2016 : #WtaBirmingham: interrotto per oscurità il secondo turno tra #HaddadMaia e #Frech -

Al femminile, Camila Giorgi si qualifica ai quarti del torneo250 disull'erba. L'azzurra, n. 26 del mondo e terza testa di serie, supera la statunitense Lauren Davis, n.108, col ...Superato l'ostacolo Lauren Davis agli ottavi, Camila Giorgi si prepara per il suo quarto di finale al250 di. L'azzurra non conosce però ancora la sua prossima avversaria, poiché l'incontro di ieri tra Magdalena Frech (n.91) e la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.32) è stato ...Camila Giorgi scenderà in campo quest'oggi per i quarti di finale del torneo WTA di Birmingham. La marchigiana, però, è ancora in attesa di conoscere la sua avversaria, visto che uscirà dal match tra ...Al termine toccherà a Camila Giorgi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv e Supertennix, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. COME VEDERE LA P ...