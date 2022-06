Serve assistenza più giusta per i disabili (Di venerdì 17 giugno 2022) La storia di una ragazza con una distrofia rara ci ricorda il calvario sanitario di chi soffre di patologie gravi, ma non è ricco. Come è possibile che nella nostra Italia una ragazza disabile di 37 anni, con una rara distrofia muscolare dalla nascita, ogni volta che prenota una visita o un esame proceda prima attraverso il fascicolo sanitario elettronico, in cui puntualmente appare la scritta che non ci sono disponibilità. Poi deve chiamare il Cup (Centro unico di prenotazioni) dove gli operatori le dicono che ci sono le liste chiuse. Come se non bastasse, scrive una lettera all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) della Asl e qui, dopo aver protestato vigorosamente, le dicono che non si possono rivolgere a loro nel caso di liste chiuse. Se tutto questo poteva avere una qualche spiegazione, non giustificazione, ai tempi del Covid, oggi non può avere né spiegazioni, né ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 giugno 2022) La storia di una ragazza con una distrofia rara ci ricorda il calvario sanitario di chi soffre di patologie gravi, ma non è ricco. Come è possibile che nella nostra Italia una ragazza disabile di 37 anni, con una rara distrofia muscolare dalla nascita, ogni volta che prenota una visita o un esame proceda prima attraverso il fascicolo sanitario elettronico, in cui puntualmente appare la scritta che non ci sono disponibilità. Poi deve chiamare il Cup (Centro unico di prenotazioni) dove gli operatori le dicono che ci sono le liste chiuse. Come se non bastasse, scrive una lettera all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) della Asl e qui, dopo aver protestato vigorosamente, le dicono che non si possono rivolgere a loro nel caso di liste chiuse. Se tutto questo poteva avere una qualche spiegazione, non giustificazione, ai tempi del Covid, oggi non può avere né spiegazioni, né ...

