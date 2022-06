Sbaglia manovra e si rovescia con il camion nella cava di ghiaia

(Di venerdì 17 giugno 2022) Infortunio sul lavoro questa mattina, venerdì 17 giugno, in unaad Arzene in Veneto . Una pieno carico della Trans, probabilmente a causa di unaerrata del conducente, si è ...

VALVASONE ARZERE - Infortunio sul lavoro questa mattina, venerdì 17 giugno, in una cava ad Arzene. Un camion a pieno carico della Transghiaia, probabilmente a causa di una manovra errata del conducente, si è rovesciato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme a personale del 118 con ambulanza ed elisoccorso. Il camionista, fortunatamente, ha riportato ...