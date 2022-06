Sampdoria | Lanna | «Non bisogna sbagliare | va fatto un mercato preciso»

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il presidente dellaha parlato della nuova stagione alle porte e deldei blucerchiati Marco, presidente della, a margine del Workshop di Rapallo hail punto suldei blucerchiati. Le sue parole riportate da Tuttosport. CONDIVISIONE– «Stiamo lavorando in grande condivisione quotidiana, anzi oraria, con tutti. Con l’avvocato Romei, con Faggiano, con Osti, col mister e con Mattia Baldini che ci sta dando una grossa mano. Non possiamo, dobbiamo fare unmolto. Valutiamo i pareri di tutti a partire dai nostri per l’area tecnica passando poi alla parte finanziaria con Bosco e Panconi quando troveremo i profili ...

Il presidente Marco Lanna parla dei possibili rinnovi in casa Sampdoria: trattative avviate con Quagliarella e non solo ... Le parole di Marco Lanna aprono degli importanti spiragli di mercato in casa Sampdoria. Il presidente blucerchiato, parlando dei rinnovi di tre pedine piuttosto importante dello scacchiere genovese, ossia Fabio Quagliarella, Albin Ekdal e Tomas Rincon