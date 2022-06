Riforma della giustizia, appena approvata è già corsa a cambiarla. Ecco cosa non va (Di venerdì 17 giugno 2022) Quattro giorni dopo il fallimento del referendum, per mancato raggiungimento del quorum, il Senato approva la legge sulla Riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura. La ministra Cartabia e il governo Draghi nel suo complesso possono tirare un sospiro di sollievo dopo mesi e mesi di scontri e una valanga di emendamenti. Alla fine la maggioranza tiene, nonostante Italia viva e cinque leghisti scelgano di astenersi (Calderoli, Ostellari, Pillon, Doria e Bagnai). I sì sono 173, i no 37. A spiegare la posizione di Iv è lo stesso Matteo Renzi nel suo intervento in aula a Palazzo Madama. Poco più di dieci minuti in cui non risparmia critiche a una Riforma definita «più inutile che dannosa». Insomma, secondo il senatore fiorentino questa legge non scioglie i veri nodi che affliggono la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Quattro giorni dopo il fallimento del referendum, per mancato raggiungimento del quorum, il Senato approva la legge sulladell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superioremagistratura. La ministra Cartabia e il governo Draghi nel suo complesso possono tirare un sospiro di sollievo dopo mesi e mesi di scontri e una valanga di emendamenti. Alla fine la maggioranza tiene, nonostante Italia viva e cinque leghisti scelgano di astenersi (Calderoli, Ostellari, Pillon, Doria e Bagnai). I sì sono 173, i no 37. A spiegare la posizione di Iv è lo stesso Matteo Renzi nel suo intervento in aula a Palazzo Madama. Poco più di dieci minuti in cui non risparmia critiche a unadefinita «più inutile che dannosa». Insomma, secondo il senatore fiorentino questa legge non scioglie i veri nodi che affliggono la ...

