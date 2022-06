Putin senza freni | «Nulla tornerà come prima» Le sanzioni? «Sono un’arma a doppio taglio»

(Di venerdì 17 giugno 2022) C’è una rivoluzione irreversibile in atto nel mondo, ma gli Stati Uniti e gli altri Paesi occidentali continuano a illudersi che sarà possibile tornare all’equilibrio precedente. Il presidente russo Vladimirdopo i problemi legati agli attacchi hacker ai sistemi del Forum di San Pietroburgo, è riuscito a pronunciare il suo atteso discorso alla sessione plenaria, ribadendo la sua idea geopolitica. «Gli Stati Uniti non siaccorti che negli ultimi decenni sicreati diversi altri centri, con modelli di sviluppo proprio che hanno diritto a essere protetti. È una rivoluzione – ha scandito– . Cresce il ruolo dei Paesi che si sviluppano in modo dinamico e progressivo i cui interessi non pospiù essere ignorati, credendo che tutto...

