Mattia Rossetti | uccise l' ex compagno di scuola a coltellate | condannato a 20 anni ' Mi prendeva in giro'

Nel 2020 aveva ucciso l'ex compagno di classe, sostenendo che lo prendesse in giro. Oggi è arrivata la condanna per Mattia Rossetti, 28enne che l'8 dicembre di due anni fa aveva accoltellato a morte Michele Martedì, 26 anni, parrucchiere di Ancona: venti anni di carcere più cinque in Rems, la struttura sanitaria. I giudici, dopo una camera di consiglio durata quattro ore, hanno riconosciuto all'imputato il vizio parziale di mente. Il fatto avvenne l'8 dicembre scorso, in via Maggini, ad Ancona.