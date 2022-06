La Fattoria torna sul piccolo schermo dopo quasi 15 anni: chi potrebbe condurlo? (Di venerdì 17 giugno 2022) Stando alle indiscrezioni riportate dal portale Biccy, uno storico reality show sarebbe pronto a tornare sul piccolo schermo. Si tratta de La Fattoria. La Fattoria potrebbe ritornare dopo anni dall’addio Tv8 sarebbe pronta a portare sul piccolo schermo La Fattoria, dopo quasi 15 anni dall’ultima edizione trasmessa. Al momento non c’è una data precisa per la messa in onda dello storico programma, ma le indiscrezioni parlano del prossimo anno. Il reality show nei primi anni venne trasmesso su Italia1 e la prima conduzione venne affidata a Daria Bignardi nel 2004. Barbara d’Urso condusse le successive edizioni dal 2005 ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 giugno 2022) Stando alle indiscrezioni riportate dal portale Biccy, uno storico reality show sarebbe pronto are sul. Si tratta de La. Lariredall’addio Tv8 sarebbe pronta a portare sulLa15dall’ultima edizione trasmessa. Al momento non c’è una data precisa per la messa in onda dello storico programma, ma le indiscrezioni parlano del prossimo anno. Il reality show nei primivenne trasmesso su Italia1 e la prima conduzione venne affidata a Daria Bignardi nel 2004. Barbara d’Urso condusse le successive edizioni dal 2005 ...

