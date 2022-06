Kevin Spacey, processato a Londra per abusi sessuali (Di venerdì 17 giugno 2022) L'attore si è presentato in tribunale per difendersi dalle accuse di tre uomini riguardo a presunti episodi avvenuti tra il 2005 e il 20013: «Nega strenuamente qualsiasi azione criminosa», afferma il suo avvocato nell’udienza preliminare. Concessa la cauzione incondizionata, nuovo appuntamento in aula il 14 luglio Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 giugno 2022) L'attore si è presentato in tribunale per difendersi dalle accuse di tre uomini riguardo a presunti episodi avvenuti tra il 2005 e il 20013: «Nega strenuamente qualsiasi azione criminosa», afferma il suo avvocato nell’udienza preliminare. Concessa la cauzione incondizionata, nuovo appuntamento in aula il 14 luglio

