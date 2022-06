Il papà di Elena: “Martina è un mostro”. E accusa: “È un omicidio premeditato, studiato in ogni particolare!” (Di venerdì 17 giugno 2022) Martina Patti, la 23enne accusata dell’omicidio della figlia Elena, è in carcere in isolamento. La polizia penitenziaria la controlla a vista. L’infermeria del carcere è a disposizione per qualunque soccorso psicologico estemporaneo. E ha chiamato la donna più volte per verificare il suo stato d’animo, trovandola apparentemente serena e tranquilla. Nelle prossime ore l’indagata – che da qualche giorno non parla con nessuno – e che invece il suo legale descrive come una persona «provata» che «quando parla di sua figlia è travolta dall’emozione e piange» – comparirà per l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Daniela Monaco Crea. Un appuntamento utile alla convalida del fermo per omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. E mentre lei aspetta lo svolgersi degli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022)Patti, la 23enneta dell’della figlia, è in carcere in isolamento. La polizia penitenziaria la controlla a vista. L’infermeria del carcere è a disposizione per qualunque soccorso psicologico estemporaneo. E ha chiamato la donna più volte per verificare il suo stato d’animo, trovandola apparentemente serena e tranquilla. Nelle prossime ore l’indagata – che da qualche giorno non parla con nessuno – e che invece il suo legale descrive come una persona «provata» che «quando parla di sua figlia è travolta dall’emozione e piange» – comparirà per l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Daniela Monaco Crea. Un appuntamento utile alla convalida del fermo perpluriaggravato e occultamento di cadavere. E mentre lei aspetta lo svolgersi degli ...

