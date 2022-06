Giro di Svizzera 2022, Jakob Fuglsang: “Il mio obiettivo è quello di vincere” (Di venerdì 17 giugno 2022) Si è ritrovato al comando all’improvviso, senza conquistare la Maglia Gialla in strada: Jakob Fuglsang ha approfittato della situazione, visto il ritiro causa Covid-19 di Aleksandr Vlasov ed è in testa alla classifica generale del Giro di Svizzera 2022. Oggi il danese della Israel – Premier Tech ha gestito assieme alla squadra al meglio la situazione sull’arrivo in salita di Moosalp (dove si è imposto Nico Denz) e proverà a dar tutto nei prossimi due giorni per portarsi a casa il trionfo finale. Giro di Svizzera 2022: Masnada ci prova, ma in salita vince Nico Denz. Leader della classifica Jakob Fuglsang Le sue parole riportate da Spaziociclismo: “Siamo felici di aver lasciato andare la fuga, per noi è andata bene così ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Si è ritrovato al comando all’improvviso, senza conquistare la Maglia Gialla in strada:ha approfittato della situazione, visto il ritiro causa Covid-19 di Aleksandr Vlasov ed è in testa alla classifica generale deldi. Oggi il danese della Israel – Premier Tech ha gestito assieme alla squadra al meglio la situazione sull’arrivo in salita di Moosalp (dove si è imposto Nico Denz) e proverà a dar tutto nei prossimi due giorni per portarsi a casa il trionfo finale.di: Masnada ci prova, ma in salita vince Nico Denz. Leader della classificaLe sue parole riportate da Spaziociclismo: “Siamo felici di aver lasciato andare la fuga, per noi è andata bene così ...

Pubblicità

Eurosport_IT : 'HULK IN BACK!' ?????? Peter Sagan vince la volata a Grenchen e conquista la 3ª tappa del Giro di Svizzera! ?????????… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: 'Focolaio di Covid al Giro di Svizzera è positivo anche Diego Ulissi' (Leggi) - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: 'Focolaio di Covid al Giro di Svizzera è positivo anche Diego Ulissi' (Leggi) - nmjndimples : Mile che dice Italy, parla della Sicilia, Namjoon in Svizzera, si io a quel pazzo ci penso ancora...tutto ciò nel g… - ILENIALazzaro : @_Baio_ @HERODolomites No, quest’anno no. Non penso ci sarà il commento in italiano. Siamo tutti a Milano impegnati… -