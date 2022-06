Final Fantasy 7 Remake sarà una trilogia in tre parti (Di venerdì 17 giugno 2022) Durante l’evento per il 25° anniversario di Final Fantasy 7 è stato annunciato che Final Fantasy 7 Remake sarà una trilogia composta da tre parti Questa notte Square Enix ha trasmesso un evento online per il 25° anniversario di Final Fantasy 7 e durante lo show ci sono state diverse novità. Innanzitutto è stato svelato Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte di Final Fantasy 7 Remake, ma ci sono state anche altre novità. Ormai il Remake del settimo capitolo di Final Fantasy ha preso una strada molto diversa da quella del gioco originale e per questo motivo molti fan si chiedevano ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 17 giugno 2022) Durante l’evento per il 25° anniversario di7 è stato annunciato cheunacomposta da treQuesta notte Square Enix ha trasmesso un evento online per il 25° anniversario di7 e durante lo show ci sono state diverse novità. Innanzitutto è stato svelato7 Rebirth, la seconda parte di, ma ci sono state anche altre novità. Ormai ildel settimo capitolo diha preso una strada molto diversa da quella del gioco originale e per questo motivo molti fan si chiedevano ...

