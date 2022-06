Ex Milan – Su Petagna Monza e Salernitana, ma vuole restare al Napoli (Di venerdì 17 giugno 2022) Andrea Petagna, ex attaccante del Milan, potrebbe rimanere al Napoli anche nella prossima stagione, nonostante le avance di Monza e Salernitana Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 giugno 2022) Andrea, ex attaccante del, potrebbe rimanere alanche nella prossima stagione, nonostante le avance di

Pubblicità

napolista : CorSport: Petagna è nel mirino di Sampdoria e Torino Il club ligure ha fatto alcune riflessioni sull’attaccante de… - joseph_zanetti : @Lautaresque @cesololinter194 Contro il Milan devi giocare basso e ripartenza. Lanciare a un attaccante fisico. Han… - Milannews24_com : Ex Milan – Petagna, avance di Monza e Salernitana: lui vuole restare al Napoli - infoitsport : Ex Milan - Petagna, avance di Monza e Salernitana: lui vuole restare - gilnar76 : Ex #Milan – Petagna, avance di Monza e Salernitana: lui vuole restare al Napoli #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -