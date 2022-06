Elena Del Pozzo, l’interrogatorio alla madre: «L’ho uccisa io, da sola». Oggi l’autopsia a Catania (Di venerdì 17 giugno 2022) Ha avuto luogo Oggi, nel carcere di Catania, l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Martina Patti, la 23enne accusata dell’omicidio di sua figlia, Elena del Pozzo. Secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, Gabriele Celesti, il giudice si è riservato sull’ordinanza di convalida del fermo per la sua assistita. Patti avrebbe comunque risposto alle domande, ribadendo gran parte di quanto già dichiarato a carabinieri e procura: sarebbe stata lei, da sola, a uccidere la figlia Elena, di 5 anni, nel luogo in cui il corpo è stato ritrovato (a pochi metri dalla loro casa). Secondo quanto si apprende da fonti della Procura della Repubblica di Catania, inoltre, è stato conferito l’incarico di effettuare l’autopsia sul ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Ha avuto luogo, nel carcere didi garanzia davanti al gip di Martina Patti, la 23enne accusata dell’omicidio di sua figlia,del. Secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, Gabriele Celesti, il giudice si è riservato sull’ordinanza di convalida del fermo per la sua assistita. Patti avrebbe comunque risposto alle domande, ribadendo gran parte di quanto già dichiarato a carabinieri e procura: sarebbe stata lei, da, a uccidere la figlia, di 5 anni, nel luogo in cui il corpo è stato ritrovato (a pochi metri dloro casa). Secondo quanto si apprende da fonti della Procura della Repubblica di, inoltre, è stato conferito l’incarico di effettuaresul ...

