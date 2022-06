“Dove l’ho uccisa”. Elena Del Pozzo, la mamma conferma. Sciolti dubbi su altre persone coinvolte (Di venerdì 17 giugno 2022) Omicidio di Elena Del Pozzo, arriva la conferma. Una vita stroncata a soli 5 anni per mano della madre. Questo il doloroso scenario di una tragedia che continua a intristire l’Italia. La madre della vittima, Martina Patti, avrebbe confermato tutto al Gip di Catania. La conferma arriva in attesa dell’esito degli accertamenti tecnici e dell’autopsia. Elena Del Pozzo uccisa per mano della mamma Martina. Come ormai è noto a tutti, la donna avrebbe dapprima fatto riferimento al rapimento della figlia da parte di uomini incappucciati, per poi decidere di confessare l’omicidio. Secondo quanto riferito dalla Procura la donna ha affermato di “aver portato a termine l’orrendo crimine in maniera solitaria”. Omicidio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Omicidio diDel, arriva la. Una vita stroncata a soli 5 anni per mano della madre. Questo il doloroso scenario di una tragedia che continua a intristire l’Italia. La madre della vittima, Martina Patti, avrebbeto tutto al Gip di Catania. Laarriva in attesa dell’esito degli accertamenti tecnici e dell’autopsia.Delper mano dellaMartina. Come ormai è noto a tutti, la donna avrebbe dapprima fatto riferimento al rapimento della figlia da parte di uomini incappucciati, per poi decidere di confessare l’omicidio. Secondo quanto riferito dalla Procura la donna ha affermato di “aver portato a termine l’orrendo crimine in maniera solitaria”. Omicidio ...

Pubblicità

GiovaQuez : Calenda a Borgonovo: 'Secondo lei ho il diritto di questionare se gli ucraini hanno il diritto di difendersi dagli… - Roberto_Fico : Con i genitori di #MarioPaciolla, che due anni fa è stato trovato morto in Colombia dove lavorava come cooperante p… - _Nico_Piro_ : è nata la leggenda della pasta italiana quindi non è semplicissimo sostituire certe qualità ma noi Paesi ricchi pos… - dimarcantonios1 : @DavideR46325615 Ho imparato, con il tempo e l esperienza, che rispondere alle provocazioni è inutile, oltre che co… - annalore64 : @fuori__luogo anche a me, su google maps l’indirizzo dove sto non corrisponde, quindi ho fatto un papiro di indicaz… -