Dalla cucina francese la bisque di gamberi, ecco la ricetta (Di venerdì 17 giugno 2022) La bisque di gamberi è un fumetto di crostacei molto saporito, da utilizzare per la preparazione di gustosi risotti, zuppe o salse. Si tratta di una ricetta francese, un brodo concentrato dal gusto intenso realizzato con teste e carapaci dei crostacei.Ingredienti500 gr di gamberi (gusci e teste) - 3 pomodorini - 1 carota - 1/2 bicchiere di Brandy - 1/2 cipolla - 3 cucchiai di olio di oliva extravergine - 1 fascetto di prezzemolo - 400 ml di acquaProcedimentoDividete i pomodorini a metà, spezzettate il prezzemolo, tagliate la carota a rondelle e la cipolla a fettine. Estraete la polpa dai gamberi conservando teste e gusci. Riscaldate dell'olio in padella ed aggiungete quindi carota, cipolla, prezzemolo e pomodorini. Fate insaporire qualche minuto e aggiungete poi teste e gusci dei ...

