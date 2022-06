Covid-19, il vaccino che non c’è e l’autunno che ci aspetta (Di venerdì 17 giugno 2022) Nuove luci sul Covid-19. Chi pensava che il contagio potesse contribuire ad aumentare l’immunizzazione in modo naturale è smentito dalla scienza. Uno studio recente dell’Imperial College London, pubblicato sulla rivista Science, sostiene che la variante Omicron offre un rinforzo di immunità davvero poco efficiente di fronte ad una nuova infezione del coronavirus, anche tra le persone con tre dosi del vaccino. I ricercatori cercavano di verificare se le persone contagiate con la variante Omicron sviluppavano anticorpi sufficienti per evitare di nuovo la malattia, soprattutto in modo grave, ma non è stato così. Questo risultato può spiegare perché si continuano a registrare ondate di Covid-19 in molti Paesi, tutti con la caratteristica comune di essere Omicron. Rosemary Boyton, docente del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Imperial ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 giugno 2022) Nuove luci sul-19. Chi pensava che il contagio potesse contribuire ad aumentare l’immunizzazione in modo naturale è smentito dalla scienza. Uno studio recente dell’Imperial College London, pubblicato sulla rivista Science, sostiene che la variante Omicron offre un rinforzo di immunità davvero poco efficiente di fronte ad una nuova infezione del coronavirus, anche tra le persone con tre dosi del. I ricercatori cercavano di verificare se le persone contagiate con la variante Omicron sviluppavano anticorpi sufficienti per evitare di nuovo la malattia, soprattutto in modo grave, ma non è stato così. Questo risultato può spiegare perché si continuano a registrare ondate di-19 in molti Paesi, tutti con la caratteristica comune di essere Omicron. Rosemary Boyton, docente del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Imperial ...

