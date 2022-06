Ceferin non sanziona Al-Khelaifi per le minacce di morte all’arbitro al Santiago Bernabeu (Di venerdì 17 giugno 2022) Lo scorso marzo successe di tutto negli spogliatoi del Bernabeu dopo la vittoria del Real Madrid per 3-1 e la conseguente eliminazione del Psg dalla Champions League. Nasser Al Khelaïfi, presidente del Psg, e Leonardo sono stati protagonisti di uno spiacevole post partita documentato dai giornali. Dopo la fine del match, Al Khelaïfi scese negli spogliatoi dell’arbitro Danny Makkelie battendo pugni ovunque. Fu ripreso da un dipendente del Real con il cellulare. Vedendolo filmare, il presidente del Psg lo minacciò: “Ti uccido”. Alla fine, il Psg ha inviato un dipendente del club francese per scusarsi con gli arbitri e con il Real Madrid. Secondo quanto riporta Diario Madridista, Ceferin ha deciso di sanzionare Leonardo con una partita di squalifica da scontare nella prossima edizione della Champions, ma non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) Lo scorso marzo successe di tutto negli spogliatoi deldopo la vittoria del Real Madrid per 3-1 e la conseguente eliminazione del Psg dalla Champions League. Nasser Al Khelaïfi, presidente del Psg, e Leonardo sono stati protagonisti di uno spiacevole post partita documentato dai giornali. Dopo la fine del match, Al Khelaïfi scese negli spogliatoi dell’arbitro Danny Makkelie battendo pugni ovunque. Fu ripreso da un dipendente del Real con il cellulare. Vedendolo filmare, il presidente del Psg lo minacciò: “Ti uccido”. Alla fine, il Psg ha inviato un dipendente del club francese per scusarsi con gli arbitri e con il Real Madrid. Secondo quanto riporta Diario Madridista,ha deciso dire Leonardo con una partita di squalifica da scontare nella prossima edizione della Champions, ma non ...

