Caos negli scrutini, Bucci: “Ho difficoltà a pensare sia stata colpa di inesperienza" (Di venerdì 17 giugno 2022) Il sindaco Bucci sul caso delle anomalie riscontrate nei verbali di alcune sezioni: “Sarà il tribunale ad appurarle e a prendere adeguati provvedimenti” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 17 giugno 2022) Il sindacosul caso delle anomalie riscontrate nei verbali di alcune sezioni: “Sarà il tribunale ad appurarle e a prendere adeguati provvedimenti”

Pubblicità

ilsecoloxix : Caos negli #scrutini, #Bucci: 'Può darsi che sia stato per l'inesperienza di scrutatori e presidenti, ma non credo… - FreddieTee : RT @KSeregni: Ci pensavo oggi... la follia del mondo si riflette nel caos che è stato l'eurovision negli ultimi 3 anni, onestamente preoccu… - KSeregni : Ci pensavo oggi... la follia del mondo si riflette nel caos che è stato l'eurovision negli ultimi 3 anni, onestamen… - Fedeshi_ : RT @DVACMILAN: In 5 anni questo ragazzo ne ha viste e subite di ogni. Negli anni nonostante il caos che regnava sovrano tra continui cambi… - DVACMILAN : In 5 anni questo ragazzo ne ha viste e subite di ogni. Negli anni nonostante il caos che regnava sovrano tra contin… -