Beach volley | Paolo Nicolai | “Eliminati con dispiacere | ma con tante cose in tasca”

(Di venerdì 17 giugno 2022) E’ stata una giornata amara per l’Italia ai Mondiali diin corso di svolgimento a Roma. Nel tabellone maschile entrambe le coppie azzurre sono state eliminate negli ottavi di finale, mancando l’ingresso tra le migliori otto della rassegna iridata, un traguardo che era possibile alla vigilia. I rimpianti sono tantissimi soprattutto per la sconfitta die Samuele Cottafava, battuti al termine di un match tiratissimo dai brasiliani Renato/Vitor Felipe in rimonta per 11-21, 21-19, 15-13. Un primo set dominato dagli azzurri e poi invece nel secondo e nel terzo c’è stato grandissimo equilibrio, con i brasiliani che sono stati molto più cinici nei momenti decisivi. Queste le parole dial termine del match: “È stata una partita strana. Primo set irreale ...

Ci sarà una coppia italiana ai quarti di finale dei Mondiali femminili di beach volley in corso al Foro Italico di Roma. Grazie al successo per 2 - 0 (25 - 23, 21 - 15) su Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, Marta Menegatti e Valentina Gottardi approdano al turno ... E' stata una giornata amara per l'Italia ai Mondiali di beach volley in corso di svolgimento a Roma. Nel tabellone maschile entrambe le coppie azzurre sono state eliminate negli ottavi di finale, manc ...