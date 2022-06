Barcellona, Romeu: «Lewandowski? Al momento non siamo in grado di prenderlo» (Di venerdì 17 giugno 2022) Eduard Romeu, vice presidente del Barcellona, ha parlato di Lewandowski ai microfoni di Cadena SER Eduard Romeu, vice presidente del Barcellona, ha parlato di Lewandowski ai microfoni di Cadena SER. Le sue dichiarazioni: «Finché non saremo in grado di ammortizzare tre volte quel che costerebbe il suo acquisto, non sarà possibile prenderlo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Eduard, vice presidente del, ha parlato diai microfoni di Cadena SER Eduard, vice presidente del, ha parlato diai microfoni di Cadena SER. Le sue dichiarazioni: «Finché non saremo indi ammortizzare tre volte quel che costerebbe il suo acquisto, non sarà possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

