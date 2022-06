Amazon, arriva il Prime Day 2022: date e sconti (Di venerdì 17 giugno 2022) Anche quest’anno Amazon lancerà il Prime Day con tanti sconti sul sito di e-commerce: date e info Il Prime Day è il giorno preferito da tutti gli utenti che hanno un abbonamento sul sito leader nell’e-commerce come Amazon. Infatti anche quest’anno sarà indispensabile non perdersi nemmeno un’offerta: come attivare le notifiche. Tutte le informazioni riguardanti il Prime Day di Amazon (Via Screenshot)Amazon ha già annunciato nella giornata odierna che il suo Prime Day 2022 andrà in scena i prossimi 12 e 13 Luglio 2022. Insieme a questo annuncio nella nota erano presenti anche i consigli per prepararsi al meglio alla 48 ore di shopping, senza perdersi nessuna delle ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 17 giugno 2022) Anche quest’annolancerà ilDay con tantisul sito di e-commerce:e info IlDay è il giorno preferito da tutti gli utenti che hanno un abbonamento sul sito leader nell’e-commerce come. Infatti anche quest’anno sarà indispensabile non perdersi nemmeno un’offerta: come attivare le notifiche. Tutte le informazioni riguardanti ilDay di(Via Screenshot)ha già annunciato nella giornata odierna che il suoDayandrà in scena i prossimi 12 e 13 Luglio. Insieme a questo annuncio nella nota erano presenti anche i consigli per prepararsi al meglio alla 48 ore di shopping, senza perdersi nessuna delle ...

