(Di giovedì 16 giugno 2022) Un momento di aggregazione, che Stevenha fortemente voluto per il suo ritorno a Milano. Il presidente dell'Inter è tornato in città dopo alcune settimane di assenza e ha chiesto un incontro con ...

La Gazzetta dello Sport

Un momento di aggregazione, che Stevenha fortemente voluto per il suo ritorno a Milano. Il presidente dell'Inter è tornato in città ... La sede delè Interello, il centro sportivo della ...Ilè stato positivo , toni cordiali e interesse comune di arrivare a una conclusione. Gli ... Il ritorno dia Milano vedi anche Zanetti: "Dybala all'Inter Ne stiamo parlando" Tutto adesso ... Zhang, meeting a Interello con dipendenti e dirigenti per "fare gruppo" La sede del meeting è Interello, il centro sportivo della Primavera ... si gettano le fondamenta anche per gli altri ambiti della società. Zhang e l’amministratore delegato Beppe Marotta hanno ...'Oggi rientra in Italia il presidente dell’Inter, Steven Zhang. Marotta attende poi la nuova offerta del Psg per Skriniar: a 70 milioni si chiude. Manca ancora qualcosa a livello economico, un nuovo a ...