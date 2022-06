Pubblicità

erreoess : RT @HDblog: WhatsApp, la novità questa volta è la soluzione di un fastidioso bug - HDblog : RT @HDblog: WhatsApp, la novità questa volta è la soluzione di un fastidioso bug - DiCri91 : RT @TuttoTechNet: WhatsApp porta su Windows le reazioni con l’ultima beta UWP - WindowsBlogIta : WhatsApp Beta (UWP) introduce le reazioni ai messaggi - filippo_mol : WhatsApp Beta (UWP) introduce le reazioni ai messaggi -

TuttoAndroid.net

Anticipata a inizio anno dopo aver scoperto la funzione nel codice di, è al momento disponibile in versionee sarà estesa a tutti nel corso delle prossime settimane ((ma non per gli ...La funzione sarà inizialmente disponibile solo ai partecipanti al programmadiper poi estendersi a tutti nelle prossime settimane. Il trasferimento dei dati non avviene tramite cloud ... WhatsApp Beta 2.22.14.6 ci svela una novità per i gruppi Finalmente su WhatsApp arriva la funzione per modificare i messaggi. Come funziona l’ultimo upgrade della chat ...Era ora che WhatsApp annunciasse l’uscita di una nuova funzionalità che consentisse agli utenti di trasferire i propri dati Android ad iPhone, ed ovviamente viceversa. Si tratta di una serie di possib ...