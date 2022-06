Vladimir Luxuria e il ‘patto dello shampoo’ con Giorgia Meloni: il retroscena che in pochi conoscono (Di giovedì 16 giugno 2022) Vladimir Luxuria è attualmente impegnata come opinionista all’Isola dei famosi ma è ben noto il suo impegno in politica di qualche anno fa e soprattutto la sua voce a supporto del coro del movimento LGBT. LEGGI ANCHE : — Isola dei famosi, Alvin stuzzica Ilary Blasi: il post dopo la puntata. La reazione di Totti In una recente intervista rilasciata Mow Magazine, Vladimir Luxuria ha raccontato un aneddoto passato in cui è coinvolta Giorgia Meloni, la leader di Fratelli D’Italia. Quest’ultima è impegnata in diversi interventi e comizi che hanno spesso al centro la “lobby LGBT e l’ideologia gender” e Luxuria l’ha commentato dicendo “Sta facendo questa specie di tour tra le varie lobby, quelle che esistono veramente intendo, della destra”. A proposito del ... Leggi su funweek (Di giovedì 16 giugno 2022)è attualmente impegnata come opinionista all’Isola dei famosi ma è ben noto il suo impegno in politica di qualche anno fa e soprattutto la sua voce a supporto del coro del movimento LGBT. LEGGI ANCHE : — Isola dei famosi, Alvin stuzzica Ilary Blasi: il post dopo la puntata. La reazione di Totti In una recente intervista rilasciata Mow Magazine,ha raccontato un aneddoto passato in cui è coinvolta, la leader di Fratelli D’Italia. Quest’ultima è impegnata in diversi interventi e comizi che hanno spesso al centro la “lobby LGBT e l’ideologia gender” el’ha commentato dicendo “Sta facendo questa specie di tour tra le varie lobby, quelle che esistono veramente intendo, della destra”. A proposito del ...

